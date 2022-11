ZAR und P&P entwickeln gemeinsam im Nürnberger Westen

Die ZAR Real Estate Holding und die P&P Group bauen ihre strategische Partnerschaft mit einem gemeinsamen Vorhaben im Westen von Nürnberg aus. Zudem setzt ZAR mit dem neuen Projekt seinen Expansionskurs in der Metropolregion Nürnberg fort. Bereits im April hatte das Unternehmen dort das ehemalige Metz-Areal erworben [wir berichteten] und gemeinsam mit der P&P Group die Projektentwicklung übernommen.

.

Das nun durch die ZAR Real Estate Holding erworbene Grundstück umfasst etwa 3.590 m² und befindet sich an der Fürther Straße 330 – und damit in einer aufstrebenden Stadtteillage im Nürnberger Westen nahe der Stadtgrenze zu Fürth. Eine Besonderheit ist die Lage des Areals zwischen den beiden fränkischen Großstädten. Das Zentrum Nürnbergs liegt nur vier Kilometer, die Fürther Innenstadt sogar nur drei Kilometer entfernt.



Auf dem Gelände ist die Entwicklung moderner Wohnimmobilien mit einer Bruttogrundfläche von etwa 11.500 m² geplant. Die Stromversorgung der Immobilien erfolgt aus erneuerbaren Energiequellen und erfüllt die konsequenten ESG-Kriterien der Unternehmen. Der Spatenstich soll 2024 erfolgen.



Das Grundstück ist optimal an den ÖPNV angebunden – der U-Bahnhof Muggenhof und die dazugehörige Bushaltestelle befinden sich nur wenige Schritte entfernt. Der Nürnberger Hauptbahnhof kann mit der Bahn in elf, der Fürther Hauptbahnhof in nur fünf Minuten erreicht werden. Zudem profitieren die zukünftigen Bewohner von einer umfangreichen Nahversorgung im direkten Umfeld.



„Mit diesem Projekt schaffen wir erneut modernen und dringend benötigten Wohnraum in attraktiver Lage inmitten zweier Großstädte. Die hervorragende Verkehrsanbindung ermöglicht hohe Flexibilität und Mobilität“, so Michael Peter, CEO der P&P Group.