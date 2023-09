Die ZAR Real Estate Holding baut sich neben ihrer Projektentwicklungstätigkeit angesichts der Marktlage ein zweites Standbein auf. Künftig wird das Münchener Unternehmen auch im Wohnungssegment in Bestandsimmobilien in deutschen A-, B-, C- und D-Städten investieren. Ein erster Ankauf in Remscheid ist bereits erfolgt.

[…]