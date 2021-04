Zar Real Estate holt Daniel Argyrakis in die Geschäftsführung

Daniel Argyrakis

© ZAR Real Estate Holding GmbH

Das Münchener Unternehmen hat den im Januar 2021 als angestellter CFO zur ZAR Real Estate Holding gewechselten ausgebildeten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zum CFO ernannt. In dieser Funktion wird der 42-jährige neue Finanzierungswege erschließen und die Kapitalmarktfähigkeit ermöglichen.

Bereits bei seinen vorherigen Stationen Deloitte und KPMG hat Argyrakis Immobilienunternehmen beraten. Als Wirtschaftsprüfer betreute er insbesondere börsennotierte und privat geführte Immobiliengesellschaften. In den letzten Jahren lag sein Schwerpunkt verstärkt in der prozessualen und strukturellen Beratung.



Daniel Argyrakis freut sich bereits auf die bevorstehenden Aufgaben: „Mit der Erweiterung in der Geschäftsführung setzen wir den Wachstumskurs der ZAR Real Estate konsequent fort. Insbesondere auf der Seite der Finanzierung wollen wir uns für weitere Investoren und den Kapitalmarkt öffnen sowie zukunftsweisende Projekte anstoßen.“ Für das Münchener Immobilienunternehmen stehen in den kommenden Jahren insbesondere die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Hier werden in den nächsten Monaten wichtige Neuprojekte angestoßen.