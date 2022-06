ZAR eröffnet neuen Standort in Berlin

Die ZAR Real Estate Holding hat mit einem Büro nahe Kurfürstendamm in Berlin einen neuen Standort eröffnet. Ab 1. Juli 2022 ist Arne Siemens als Niederlassungsleiter tätig und wird zukünftig den Aufbau der Metropolregion verantworten. Bereits am 15. Juni 2022 hat Kathrin Schöning als Head of Acquisition im Berliner Büro begonnen.

.

„Von der Standorterschließung in Berlin versprechen wir uns eine nachhaltige und größere Teilnahme an einem der dynamischsten Immobilienmärkte hierzulande. Zugleich setzen wir dadurch unsere Expansion fort. Neben Standorten in München und Düsseldorf, sind wir nun auch in der Bundeshauptstadt vertreten. Aufgrund der Vielzahl an Projekten stocken wir unser Team auf und freuen uns sehr, Herrn Siemens und Frau Schöning im Sommer 2022 als Niederlassungsleiter und Head of Acquisition in unserem neuen Berliner Büro begrüßen zu dürfen“, sagt Daniel Argyrakis, CFO und Geschäftsführer der ZAR Real Estate.



In der Funktion als Niederlassungsleiter fokussiert sich Arne Siemens auf die laufenden Projektentwicklungen in der Region Berlin/Brandenburg, sowie die Führung und den weiteren Aufbau des Berliner Büros. Zuvor war er bei Quest Investment Partners für die Umsetzung von Projekten in allen Entwicklungsphasen sowie für den Aufbau und die Etablierung der Niederlassung Berlin verantwortlich. „Arne Siemens verfügt über einen tiefen Erfahrungsschatz und ein breites Netzwerk innerhalb der Immobilienbranche. Wir freuen uns, als dynamisches und wachsendes Unternehmen mit Arne Siemens einen ausgewiesenen Experten in der Baurechtschaffung und Realisierung komplexer Bauvorhaben gewonnen zu haben und unsere Präsenz am Berliner Markt deutlich zu erhöhen“, sagt Martin Hofmann, CDO und Geschäftsführer der ZAR Real Estate. Zu seinen in der Vergangenheit betreuten Projekten zählen unter anderem die Projekte „Alter Wall“ in Hamburg, die Sellerstraße 31 in Berlin sowie „Port Faraday“, ebenfalls in Berlin – jeweils Großprojekte mit einem Investitionsvolumen im deutlichen dreistelligen Millionenbereich.



„Die ZAR befindet sich auf einem sehr spannenden Expansionskurs und ich freue mich darauf als Mitglied des Teams die Entwicklung weiterer Projekte und das Unternehmen voranzutreiben und meine langjährige Expertise einzubringen“, betont Arne Siemens.



Fast zeitgleich hat Kathrin Schöning als Head of Acquisition mit deutschlandweiter Funktion im Berliner Büro begonnen. Die Betriebswirtin verfügt über umfangreiche Marktkenntnisse, ein fundiertes Branchenwissen sowie ein breites Netzwerk durch ihre langjährige Erfahrung in der Grundstücksakquise. Kathrin Schöning war zuvor fünf Jahre bei der Fundamenta Group Deutschland AG tätig, wo sie zuletzt als Acquisition Director den Ankauf verantwortete und das Vertriebsnetzwerk Deutschland selbstständig aufgebaut hat. Insgesamt kann Kathrin Schöning auf über 140 Einzeltransaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden Euro zurückblicken.



„Ich freue mich einen wesentlichen Beitrag für die ZAR bei ihrem künftigen Wachstum zu leisten und mich aktiv mit meinem Netzwerk einzubringen“, betont Kathrin Schöning.