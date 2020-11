Zanderroth Architekten gewinnt Architekturwettbewerb Pandion Midtown

Der Kölner Projektentwickler Pandion hat für den vierten Bauabschnitt beim Berliner Projekt Pandion Midtown Zanderroth Architekten aus Berlin als ausführendes Architekturbüro bestimmt. Mit im Rennen waren weitere sieben renommierte Architekturbüros. In der ersten Runde konnte das Architekturbüro Léonwohlhage ebenfalls überzeugen, sodass die beiden Büros zur Überarbeitung der Planung für die finale Auswahl aufgerufen wurden.

