Zalando mit neuntem Outlet am Start

Am Montag eröffnete das Textil-Unternehmen Zalando sein bundesweit insgesamt neuntes Outlet in Mannheim. Ursprünglich war die Eröffnung für Anfang April geplant. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen durch die Corona Pandemie verzichtete das Unternehmen dabei auf die werbliche Ankündigung und eine große Eröffnungsfeier. Viele Early Birds ließen sich bei kalten Temperaturen und starkem Regen dennoch nicht davon abhalten, den Laden in der Kunststraße als einer der Ersten zu betreten und so besonders günstige Schnäppchen zu ergattern.

Das Unternehmen verzichtete laut Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin des Outlets, bewusst auf einen Standort in den Planken und in einem Outlet-Center und vertraut darauf, dass die Kunden bei ihrem Shopping-Bummel in der Stadt auch in die Kunststraße 26 finden.



Der Shop hat eine Größe von etwa 1.400 m² auf insgesamt zwei Etagen. Angeboten werden dabei etwa 20.000 Produkte von rund 500 Herstellern mit einem Preisnachlass von bis zu 70 Prozent auf den ursprünglichen Verkaufspreis. In der Filiale sind rund 60 Mitarbeiter im Einsatz.



Die Expansion ist damit jedoch für Zalando noch lange nicht abgeschlossen. Bis Ende 2022 will das Unternehmen fünf weitere Outlets in Deutschland eröffnen. Als Standorte dafür werden Düsseldorf, Ulm, Konstanz, München und Nürnberg gehandelt.