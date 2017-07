Berlin: Zalando mietet 42.500 m² im Kaufhof-Gebäude am Ostbahnhof

Die Deals auf dem Berliner Büromarkt reißen nicht ab: Der Onlineversandhändler Zalando sicherte sich im Gebäude Koppenstraße 8 - bis vor wenigen Tagen noch der Standort von „Galeria Kaufhof“, den Signa nach dem Auszug der Warenhauskette umwidmen wird [wir berichteten] 42.500 m² Bürofläche. Damit hat der Online-Versandhändler den mit Abstand größten Abschluss des zweiten Quartals getätigt. Auf dem Berliner Bürovermietungsmarkt könnte sich laut Colliers International für das Gesamtjahr ein neuer Jahresrekord abzeichnen. Trotz des stark limitierten Flächenangebots wurde im ersten Halbjahr mit 437.000 m² neu vermieteter Bürofläche das Vorjahresergebnis erneut um 26 Prozent übertroffen. Die Hauptstadt katapultiert sich damit klar auf die Spitzenposition der gefragtesten Bürostandorte deutschlandweit.

„Die ungebrochen hohe Nachfrage auf dem Berliner Bürovermietungsmarkt sorgte in den vergangenen 12 Monaten geradezu für eine Mietexplosion. Lag die Spitzenmiete zur Jahreshälfte des Vorjahres bei 25,30 Euro/m², kletterte sie um mehr als 15 Prozent auf aktuell 29,20 Euro/m². Damit behauptet sich Berlin im deutschlandweiten Vergleich an dritter Stelle der teuersten Bürostandorte hinter Frankfurt und München. Verantwortlich dafür zeichnet eine Vielzahl hochpreisiger Abschlüsse in den Toplagen der City Ost sowie am Potsdamer Platz. Rund 40 neue Mietverträge wurden im höchsten Preissegment über 20,00 Euro/m² abgeschlossen", so Marcus Lehmann, Head of Office Letting Berlin bei Colliers International.