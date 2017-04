Zalando mietet 34.000 m² auf dem Cuvry Campus

Wie jetzt im Rahmen der Berliner Büromarkt-Berichterstattung bekannt wurde, hat der Online-Riese Zalando im ersten Quartal den zweitgrößten Vermietungsdeal in der Hauptstadt realisiert. Das Unternehmen hat weitere 34.000 m² in der Hauptstadt angemietet, wovon aber auch rund 5.000 m² auf Einzelhandelsflächen entfallen sollen. Zielstandort ist in diesem Fall der Cuvry Campus im Stadtteil Kreuzberg.

.

Die Immobilie an der Ecke Schlesische Straße/Cuvrystraße 50-51 gehört der Nieto GmbH & Co. Verwaltungs KG, ein Zusammenschluss Berliner und Münchener Investoren, die das Areal 2011 mitsamt dazugehöriger Baugenehmigung erworben haben. Laut Nieto wird entsprechend des Bebauungsplans ein reines Büro- und Geschäftshaus entstehen. Die ehemaligen Pläne auf dem Areal auch Wohnbebauung zu realisieren, ist damit vom Tisch [wir berichteten]. Laut des Investors konnte letztendlich mit Bezirk und Senatsverwaltung keine Einigung über eine schnelle Änderung des Bebauungsplans getroffen werden, daher entschloss sich Nieto ein reines Büro- und Geschäftshaus zu entwickeln.



Angesichts der Größe des Gebäudes ist Zalando mit der Anmietung der einzige Mieter. Die zwei Gebäuderiegel im Stil historischer Handelskontore, die aus drei aneinander angrenzenden Gebäuden bestehen, umfassen insgesamt 31.200 m² Büro- sowie 5.600 m² Einzelhandelsfläche. Zur Schlesischen Straße hin sind die beiden Gebäuderiegel durch einen repräsentativen Empfangsbereich verbunden. Außerdem ist zwischen den Gebäuden Platz für einen 3.300 m² großen Gemeinschaftsgarten, der sich zur Spree hin öffnet.