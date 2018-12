Colliers International hat rund 1.500 m² Verkaufsfläche an Zalando in Stuttgart in der Hirschstraße 34 vermittelt und war bei der Anmietung beratend tätig. Die Eröffnung des Stuttgarter Zalando-Stores ist für den Sommer 2019 geplant. Vormieter der Fläche ist Jako-O.

