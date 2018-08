Zalando eröffnet weiteres Outlet in Hamburg

Der Online-Händler Zalando baut sein Outlet-Netz weiter aus. In dieser Woche eröffnete in Hamburg die mittlerweile fünfte Filiale des Unternehmens. Ähnlich wie in den bisherigen vier Standorten Berlin, Frankfurt, Köln und Leipzig richtet sich auch hier das Angebot vor allem an Schnäppchenjäger. So verkauft Zalando nach eigenen Angaben in seinen Stores primär reduzierte Ware. Es handelt sich um Restbestände, Mode aus dem vergangenen Jahr sowie Ware, die leichte Mängel hat. Das Sortiment soll aus 500 Eigen- und Designermarken bestehen und um die 15.000 Produkte umfassen.

.

Für das 2008 gegründete Versandhaus sind Outlets wie in Hamburg eine ideale Möglichkeit, um doch noch Abnehmer für überschüssige Lagerbestände und zurückgeschickte Ware zu finden. Das neue Geschäft an den Großen Bleichen bietet Kunden 1.200 m² Verkaufsfläche. Der bezogene Neubau in der Top-Lage Große Bleichen 19 ist in den letzten Monaten nach Plänen von Tchoban Voss Architekten direkt am denkmalgeschützten Gebäude der Alten Post auf der Fläche des abgerissenen Thalia-Buchhauses entstanden. Eigentümer ist die Aachener Grundvermögen, die den Neubau eigentlich schon im Juli 2017 fertiggestellt haben wollten. Da sich aber u.a. der Abriss als deutlich schwieriger erwies, verzögerte sich das gesamte Vorhaben um Monate.



Die neuen Mitarbeiter von Zalando hatten am ersten Tag gleich viel zu tun. Hunderte von Menschen wollten einen Blick auf die günstigen Angebote werfen. Das Unternehmen musste Security einsetzen, um größeres Chaos zu verhindern.