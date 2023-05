Zalando eröffnet in Top-Lagen von Frankfurt und Bielefeld

Zalando baut sein Outlet-Netzwerk weiter aus: Neben einem weiteren Store in der Mainmetropole eröffnet der Onlinehändler erstmals in diesem Sommer auch ein Outlet in Bielefeld. Mit den beiden Neuzugängen wächst die Zahl auf 13 Standorte.

.

Den Auftakt macht das neue Outlet in Frankfurt. Neben dem Bestandsstore in der Leipziger Straße 41-43, den es bereits seit 2014 gibt [wir berichteten], wird in der ersten Augustwoche ein Outlet in der 1A-Lage Zeil eröffnen. Im Gebäude Zeil 119, das zum Bestand von Values Real Estate und Centrum gehört, wird Zalando sein Sortiment auf vier Etagen mit rund 1700 m² Verkaufsfläche anbieten. Ursprünglich hatte die Schuhgruppe Leiser die Flächen angemietet, die aber durch die schwierige Marktlage im Einzelhandel die Segel streichen musste.



Ende August folgt dann mit der Eröffnung des Outlets in Bielefeld der mittlerweile vierte Standort in NRW. In der 1A-Lage Bahnhofstraße hat Zalando rund 1.500 m² angemietet. Vormieter der Flächen in der Bahnhofstraße 33 war das Modehaus Sinn, die ihre Flächen kürzlich aufgegeben haben.



Anders als es bei Outlet-Stores üblich ist, setzt Zalando auf hochfrequentierte Innenstadtlagen, darunter auch die Düsseldorfer Königsallee, die Kölner Schildergasse oder die Berliner Tauentzienstraße. Ab Sommer 2023 wird Zalando so mit Outlet Stores in insgesamt 13 deutschen Städten vertreten sein. Laut Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets, werden zwar weitere Eröffnungen folgen, aber nur mit Bedacht.