Zalando eröffnet auf der Schildergasse

In der Domstadt gibt es seit gestern Zalando Outlet-Ware in 1A-Lage. Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen feiert Zalando die Neueröffnung seines Kölner Outlets. Der Versandhändler hat seinen neuen Store auf 1.800 m² über drei Etagen im alten Kämpgen-Haus in der Schildergasse 70 eröffnet.

.

Zalando ist kein Neuling in der Domstadt. Schon seit sechs Jahren befand sich ein Outlet-Store des Versandhändlers im Einkaufszentrum Quincy (ehemals DuMont Carré) an der Breite Straße 80-90 [wir berichteten]. Hier standen dem Online-Riesen rund 1.000 m² Fläche für Kleidung, Schuhe und Accessoires zur Verfügung. Im Oktober wird Zalando den Standort im Quincy-Center aber zugunsten der Top-Lage in der Schildergasse aufgegeben. Der neue Standort gehört zum Bestand der Aachener Grund, die den 5 Jahres-Mietvertrag über 2.509 m² im letzten Jahr abgeschlossen hatten. Rund ein Jahr dauerten die Umbauarbeiten für den neuen Storen, in deren Zuge das Gebäude, in dem ehemals das Traditions-Schuhgeschäft Kämpgen untergebracht war, eine neu Fassade in Form einer Glasfront erhielt. Der Umbau des Hauses ist allerdings noch nicht abgeschlossen. In die oberen drei Etagen wird der Betreiber „Element Boulders“ in bester City-Lage eine Boulderhalle eröffnen.



„Wir sind sehr glücklich über die positive Resonanz der Kölner Modefans, die uns in den letzten sechs Jahren besucht haben, und freuen uns, mit unserem Zalando Outlet nun in Deutschlands älteste Einkaufsstraße zu ziehen”, sagt Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets.

Zusätzlich zu mehr Fläche bietet der neue Zalando Outlet-Store auch Second-Hand-Ware in der neuen Kategorie „Pre-Owned“ an.



Deutschlandweit betreibt das der Online-Versandhändler inzwischen 13 Outlet-Stores. Die Outlets sind zentral in Innenstädten gelegen, spiegeln lokale Besonderheiten wider und nehmen so Bezug auf die jeweilige Umgebung. Im neuen Zalando Outlet in der Schildergasse zeigen beispielsweise Lichtinstallationen bekannte Kölner Originale, darunter den Dom oder die Hohenzollernbrücke.