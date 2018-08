Zahl der Übernachtungen in Deutschland steigt

2017 hat sich die Zahl der Übernachtungen in Deutschland um 2,7% auf 460 Mio. erhöht. Bei ausländischen Gästen stieg sie um 3,7% nach schwachen 1,5% im Vorjahr. Nennenswerte Zuwächse gab es aus Polen (11%), China (11%), den USA (9%) und Österreich (7%). Bei Inländern belief sich der Anstieg 2017 auf 2,5% nach 2,8% im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2018 stieg die Übernachtungszahl gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um 4%.

.

Die Hotelauslastung stieg 2017 landesweit um 0,9% auf 71,3%. Der durchschnittliche Zimmerpreis erhöhte sich um 2%, wodurch sich ein Ertragszuwachs (RevPAR) von 3% einstellte. Unter den sechs Top-Standorten verlief die Entwicklung uneinheitlich. Den höchsten Ertragsanstieg mit 11,5% verzeichnete Köln vor Hamburg mit knapp 8% und Frankfurt mit 4,2%. Ertragsrückgänge registrierten Düsseldorf und München. Von Januar bis Juni 2018 gab es landesweit durch leichte Anstiege bei Auslastung und Zimmerpreisen einen RevPAR-Zuwachs von 1,3% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017.



Das Transaktionsvolumen für Hotels hat 2017 mit 4,1 Mrd. Euro das dritthöchste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erreicht. Der Hotel-Anteil am gesamten Investmentvolumen gewerblicher Immobilien in Deutschland betrug 2017 gut 7% (Vorjahr 9%). Für 2018 wird ein Hotelinvestmentvolumen von 3,5 bis 4 Mrd. Euro prognostiziert. Im ersten Halbjahr wurden bereits 1,9 Mrd. Euro investiert, 2% mehr als in den ersten sechs Monaten 2017.



2018 dürften in den sechs Top-Märkten rund 11.000 Zimmer in 60 Projekten fertiggestellt werden, für die kommen-den fünf Jahre befinden sich rund 23.000 Zimmer in Bau bzw. konkreter Planung. In Düsseldorf und Frankfurt ist es fraglich, ob die Nachfrage mit der kräftigen Angebotsausweitung Schritt halten kann. Touristenhotspots wie Hamburg oder München sollten dagegen hohe Zuwächse bei den Bettenkapazitäten weitgehend absorbieren können. Sie müssen sich allerdings auf Einbußen bei der Auslastung und eher mäßiges Wachstum bei den Zimmerpreisen einstellen, wodurch auch das RevPAR-Wachstum begrenzt sein dürfte.