Zaga sammelt 500 Mio. Euro für deutschen Mietwohnfonds

Der neu aufgelegte Flaggschifffonds Zaga German Real Asset Opportunities II Fund startet mit einem 1,4-Milliarden-Euro-Portfolio aus 14.000 vermieteten Wohnungen. Neben Startkapital der Gründer und des Ankerinvestors Attegia Holding Ltd. hat der Investmentmanager für das First Closing Zusagen und Co-Investments in Höhe von 210 Millionen Euro erhalten. Damit beläuft sich das Eigenkapital auf rund 500 Mio. Euro.

Der Fonds startet mit einem 1,4 Milliarden Euro großen Startportfolio mit rund 14.000 Mietwohnungen. Die Objekte werden von Zagas Portfoliogesellschaft Net Zero Properties gemanagt und generieren für Investoren vom ersten Tag an laufende Einnahmen aus einem der strukturell am stärksten unterstützten und zugleich unterbewerteten Immobiliensegmente Europas. Die Immobilien befinden sich überwiegend in West- und Norddeutschland. Der Großteil des Portfolios wurde in den vergangenen 24 Monaten off-market gebündelt und zu einem Abschlag von mehr als 40 Prozent gegenüber den Marktspitzenwerten erworben.



Die rivate-Real-Estate-Investmentgesellschaft verfügt darüber hinaus nach eigenen Angaben über eine aktive Pipeline im Umfang von rund 3,0 Milliarden Euro an ergänzenden, unterbewerteten Assets. Davon sind bereits mehr als 400 Millionen Euro gesichert oder befinden sich in der Due-Diligence-Phase, was eine schnelle Kapitalallokation für neue Investoren ermöglicht.



Der Fonds bietet Investoren einen attraktiven Einstiegspunkt in den deutschen Mietwohnungsmarkt, dessen Fundamentaldaten trotz der Marktvolatilität der vergangenen Jahre weiterhin sehr robust sind. Das Segment wird von einem strukturellen und wachsenden Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage getragen. Hinzu kommen stabile Nutzermärkte mit einer fest verankerten Mietkultur und langen durchschnittlichen Mietdauern sowie ein Mietwachstum, das langfristig konstant über der Inflation liegt.



Die Strategie verfolgt einen sogenannten Manage-to-Green-Ansatz, der über eine vertragliche Partnerschaft mit einem führenden Net-Zero-Dienstleister umgesetzt wird. Dadurch können die Immobilien auf Energieeffizienzklassen zwischen EPC A und C verbessert werden, ohne dass zusätzliche Kapitalzusagen aus dem Fonds erforderlich sind. Zu den Maßnahmen gehören KI-gestützte Optimierungen von Heizsystemen sowie die Installation moderner Wärmepumpen und Solartechnologien. Dadurch erhalten Mieter eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Wärmeversorgung, während gleichzeitig die Liquidität der Assets und ihre langfristige Wertstabilität verbessert werden.



„Dieses First Closing, das in einem der schwierigsten Fundraising-Umfelder der jüngeren Vergangenheit erreicht wurde, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Plattform. Unsere Strategie basiert darauf, die strukturellen Megatrends im deutschen Immobilienmarkt zu nutzen. Der deutsche Mietwohnungsmarkt – ein defensives und strukturell unterversorgtes Segment mit attraktiven Einstiegspreisen – ist der erste Schritt dieser Strategie“, sagt Marco Zarges, Eigentümer und Founding Partner von Zaga Capital Partners.



Antonio Galea, ebenfalls Eigentümer und Founding Partner von Zaga Capital Partners, ergänzt: „Die Kombination aus einem risikoarmen und bereits sehr gut performenden Startportfolio, einer gesicherten Pipeline und einer aktiven Manage-to-Green-Strategie bietet eine differenzierte Plattform, um stabile und attraktive Renditen zu erzielen. Dass wir zusätzliche institutionelle Investoren zu einem Zeitpunkt gewinnen konnten, den wir als einen der attraktivsten Punkte im aktuellen Zyklus betrachten, unterstreicht sowohl die Stärke unseres Geschäftsmodells als auch unsere Fähigkeit, das Portfolio diszipliniert weiter auszubauen.“



Der Fonds hat bereits eine starke operative Entwicklung im Startportfolio gezeigt. Im Laufe des Jahres 2025 konnte die Leerstandsquote laut des Unternehmens durch aktives Wiedervermieten, verbesserte Mieterfluktuation und operative Optimierungen von 8,6 Prozent auf 6,8 Prozent reduziert werden. Mehr als 10.000 Wohnungen seien bereits mit Wärmepumpen ausgestattet worden, so Zaga.



UBS Investment Bank fungiert als Finanzberater bei der Kapitalaufnahme.