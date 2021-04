Yvonne Paul bringt Expertise bei Avison Young ein

Yvonne Paul

© Avison Young

Yvonne Paul ist ab sofort Associate Director Office Leasing und baut das Geschäft im Bereich Gewerbeimmobilien seit dem 1. April für das Immobilienberatungsunternehmen Avison Young weiter aus. Paul verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung am Frankfurter Gewerbeimmobilienmarkt und wird ab sofort ihr Know-How und ihre Expertise einbringen.

.

Avison Young plant auch zukünftig die Teams an den verschiedenen Standorten zu vergrößern und strategisch zu stärken, um die Bedürfnisse der Marktteilnehmer stärker zu antizipieren. “Wir sind konkret auf der Suche nach talentierten MitarbeiterInnen, die gemeinsam mit Avison Young echte wirtschaftliche, soziale und ökologische Werte für den Immobilienmarkt schaffen wollen. Yvonne ist ein wunderbares Beispiel für Expertise und Engagement, mit der wir unsere Marktposition in Frankfurt weiter stärken und ausbauen werden”, sagt Mehdi Patrick Riahy, Managing Director und Head of Capital Markets Germany bei Avison Young.



Paul, die zuvor rund zweieinhalb Jahre als Associate bei Savills Immobilien tätig gewesen ist, verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienberatung. Sie verantwortete in ihrer jüngsten Tätigkeit mehrere internationale Kunden und blickt auf einen Track Record im sechsstelligen Bereich. Neben der fundierten Marktkenntnis verfügt Yvonne Paul auch über globale Expertise durch verschiedene Positionen bei JLL. „Mit Yvonne haben wir eine erfahrene Beraterin gewinnen können, die unser Team menschlich und fachlich bereichern wird. Die langjährige Erfahrung, die Yvonne in der Beratung von nationalen und internationalen Kunden mitbringt, hilft uns dabei, unsere Marktstellung weiter zu verbessern und dem permanent steigenden Bedarf unserer Kunden nach strukturierten Anmietungsprozessen gerecht zu werden,“ so Bastian Jourdan, Head of Office Leasing Frankfurt, über die neue Kollegin.