Yuma Leipzig feiert Eröffnung

Yuma Managed Apartments eröffnet am 30. März das Yuma Leipzig. Gut eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich [wir berichteten] sind in der Berliner Straße 7a+b in Leipzig 83 möblierte Design-Apartments für mobile Berufstätige, moderne Nomaden und andere urbane Nutzer entstanden.

Die Apartments werden voll digital gemanagt und vermietet und bieten zusätzliche Annehmlichkeiten wie Reinigungsservice, Highspeed W-Lan, E-Mobilität, Car Sharing, Community & Co-Working-Flächen sowie F&B-Angebote. Zudem ist innovative modulare Möblierung integriert, die es ermöglicht die ca. 25-57 m² großen Apartments optimal zu nutzen. Die Bewohner haben so die Möglichkeit die Apartments zum Leben, Schlafen und auch zum Arbeiten und als Home-Office zu nutzen. Sowohl die digitalen Vermarktungskanäle als auch das hauseigene Key-Accounting sorgen für einen stetigen Zulauf an Buchungen und Anmietungen. In den nächsten Jahren plant die Immero-Gruppe weitere Yuma-Häuser in Deutschland zu eröffnen.