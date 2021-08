YPOG bezieht vier Etagen im Ku’Damm 12

Das im April diesen Jahres von der RFR Gruppe erworbene Ku’Damm 12 [wir berichteten] füllt sich. Die Steuer- und Wirtschaftsrechtskanzlei YPOG (vormals SMP) hat für 3,000 m² Bürofläche einen langfristiger Neuvertrag unterzeichnet.

Das Wachstum der Kanzlei macht eine Erweiterung der Mietflächen durch einen Umzug für den Ausbau der Geschäftsbereiche an allen drei Standorten in Berlin, Hamburg und Köln notwendig. In Berlin waren die Mitarbeiter der YPOG aus Platzgründen zwar im selben Gebäude, jedoch auf nicht miteinander verbundenen Etagen mit separaten Eingängen in der nahegelegenen Hardenbergstraße untergebracht. Mit dem Bezug der neuen Flächen im Ku’Damm 12 entsteht für die Teams der Kanzlei eine großzügige Raumaufteilung, die viel Kommunikation und Austausch zulässt und neue Synergien möglich macht. Die RFR schloss den neuen Mietvertrag über die kompletten Büroflächen des 2. bis 5. Obergeschosses im Mai 2021 mit YPOG.



Das elegante Gebäude ist ein aufmerksamkeitsstarkes Highlight am Ku’Damm und zeigt seinen eigenen Charakter durch ein illuminiertes Glasdach mit sich öffnenden Einzelelementen in der 2. Etage. Im 3. Obergeschoss liegt ein attraktiver Patio und in der 5. Etage öffnet sich ein Balkon zum Ku’Damm hin.



„Erstklassig ausgestattete Büros in attraktiver Lage sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für uns. Wir kombinieren Design, Technik und optimale Büroausstattung zu einem Ort der Kollaboration, des Austauschs und der engen Bindung an unsere Mandanten und Mandantinnen“, sagt YPOG-CEO Hariolf Wenzler. „Unser neues Büro ermöglicht intensives Zusammenarbeiten, die Weiterentwicklung unseres mandantenzentrierten Beratungsansatzes und das Erschließen neuer, digitaler Geschäftsfelder“, fügt er hinzu.



Vermittelnd und beratend war die BBI-Immobilien tätig. YPOG wurde rechtlich von Capstone Legal, RFR von FPS beraten. Die baulich-technische Begleitung erfolgte für RFR durch W+P Workspace Consulting, YPOG wurde durch ONWS beraten.