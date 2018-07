You Logic mietet Bürofläche in Wiesbaden

Die You Logic AG hat in Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße 44, ca. 600 m² Bürofläche angemietet. Der IT-Dienstleister verlagert damit seinen Firmensitz innerhalb von Wiesbaden. Der Umzug in das im Bau befindliche Bürogebäude „TWO – The Wiesbaden Office“ ist für das erste Quartal 2019 geplant.

The Wiesbaden Office (TWO) ist ein Joint Venture von Development Partner und DDC/KPE Projektentwicklung. Die Fertigstellung des insgesamt rund 16.000 m² umfassenden Objekts ist für Herbst 2018 vorgesehen.



JLL war im Rahmen eines Leadmandats bei der Vermietung an You Logic beratend für den Eigentümer tätig und hat auch die bereits erfolgten Vermietungen an Julius Berger und Showa Denko auf Eigentümerseite begleitet. Das Gebäude ist mit diesen Anmietungen zu über 85 % vermietet.