Ausbau digitaler Infrastruktur
Yexio-Rechenzentrum bringt digitale Power in die Region Heiligenhaus
Mit dem ersten Yexio-Rechenzentrum startet in Heiligenhaus ein bundesweites Netzwerk dezentraler Digitalinfrastruktur. Realisiert von Hochtief PPP Solutions und Palladio Partners, setzt das Projekt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Datenhoheit und Energieeffizienz – inklusive smarter Sektorkopplung.
Heiligenhaus ist neuer Hotspot für digitale Infrastruktur: Mit dem Start des ersten Yexio-Rechenzentrums haben Hochtief PPP Solutions und Palladio Partners erfolgreich den Grundstein für ein bundesweites Netzwerk gelegt. Geplant sind künftig 15 weitere dezentrale Edge-Rechenzentren, fünf davon bereits gesichert. Hochtief übernimmt Planung, Bau, Betrieb und Asset Management. Den Betrieb der Yexio-Rechenzentren realisiert Hochtief gemeinsam mit der Thomas-Krenn.AG. Palladio Partners steuert neben Kapital und Strukturierungskompetenz ein starkes Netzwerk zur Identifizierung geeigneter Standorte und Partner für die Umsetzung der Sektorkopplung in Kooperation mit Kommunen bei.
Das Hightech-Objekt auf einem rund 9.000 m² großen Areal im Innovationspark Heiligenhaus erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Ein zentraler Aspekt ist neben dem wirtschaftlichen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg die Nachhaltigkeit: Hochtief hat das Gebäude in Massivholzbauweise errichtet und reduziert damit den CO2-Fußabdruck um 600 Tonnen gegenüber konventioneller Bauweise. Eine begrünte Fassade fördert zudem die Biodiversität. Im Betrieb sorgt eine innovative Wasserkühlung für hohe Energieeffizienz. Die dabei entstehende Abwärme wird direkt für das Schwimmbad in Heiligenhaus genutzt – ein Beispiel für intelligente Sektorkopplung.
Als Hauptnutzer zieht Yorizon ein, um Green-IT- und Cloud-Services anzubieten. Zielgruppen sind Unternehmen, Plattformanbieter und öffentliche Einrichtungen. Für die regionale Wirtschaft bedeutet der Standort kürzere Datenwege, mehr digitale Souveränität und einen Wettbewerbsvorteil bei Zukunftsthemen wie Industrie 4.0, IoT und KI.
„Mit Yexio bringen wir digitale Leistung dorthin, wo sie gebraucht wird – direkt in die Regionen“, sagt Bernd Holtwick von Hochtief PPP Solutions. Auch Bürgermeister Michael Beck sieht im Projekt einen Schub für Heiligenhaus: „Die Inbetriebnahme des YEXIO-Rechenzentrums ist ein bedeutender Schritt für unseren Innovationspark und die gesamte Stadt. Es unterstreicht unser Bestreben, technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit zu verbinden. Der Standort bietet Unternehmen, die Wert auf eine nahe und sichere Datenverarbeitung legen, eine attraktive Infrastruktur und stärkt so unsere Position im regionalen Wettbewerb.“