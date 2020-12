YellowKorner, ein Anbieter für Kunstfotografie, eröffnete kürzlich in der Nürnberger Innenstadt einen Shop: Rund 110 m² Einzelhandelsfläche vermittelte das Münchener Retail Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate in der Königstraße 18–20. Vormieter der Ladenfläche war das Modelabel Stefanel. Der im November von YellowKorner eröffnete Store in Hamburg wurde ebenfalls von…

[…]