Die Modemarke Yeans Halle ist pleite. Die Muttergesellschaft Trender Jeansmode GmbH Co. KG hat zusammen mit ihren 12 Tochtergesellschaften am Amtsgericht Stuttgart ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Grund sind u.a. die anhaltenden rückläufigen Umsätze bei gleichzeitig drastisch gestiegenen Kosten.

