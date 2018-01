Yatsan mietet Flächen in Nürnburg

Air Campus

Für seine Europazentrale suchte der türkische Betten-und-Matratzen Hersteller Yatsan, beraten von Küspert & Küspert, eine Fläche, die vielen Anforderungen gerecht werden musste: Sie sollte Platz sowohl für Büros als auch für einen Showroom bieten und nahe des Nürnberger Flughafens liegen. Die richtige Immobilie fand sich schließlich im Nürnberger Nordostpark. Die Erdgeschossfläche des Air Campus – eines Bürogebäudes in Wellenform – bietet ab dem 01. Dezember 2017 dem Bettenausstatter für die Top-Hotellerie und dem Einzelhandel im hochwertigen Segment knapp 750 m².

.

Yatsan aus Izmir ist ein Hotelausstatter im Segment „Betten“. Das Unternehmen will sein Europageschäft vorantreiben und wählte als Standort der neuen Europazentrale Nürnberg: Die Stadt liegt mitten in Europa, hat einen internationalen Flughafen und ist an große Straßen- und Schienennetze angebunden.