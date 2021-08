Die Yabeo Students & Boardinghouse GmbH hat in Rosenheim ein Studentenwohnheim gekauft. Die Immobilie in der Wernhardsberger Straße 5 verfügt über 86 Apartments mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.940 m². Die Jahresnettokaltmiete liegt inklusive Nebenkosten aktuell bei ca. 579.000 Euro. Verkäufer war die Fuchsberger Studentenwohnungen GmbH & Co. KG. Beratend…

