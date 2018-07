XXXLutz mietet 2.000 m² Logistikfläche in Halle

Colliers International hat rund 2.000 m² Logistikfläche in Halle/Saale an die BDSK Handels GmbH & Co. KG vermittelt, die zur XXXLutz Unternehmensgruppe gehört. Die Flächen in der Weststraße 40 werden zukünftig als Abhol- und Außenlager für das XXXLutz-Label, den Mömax Trend-Mitnahmemarkt genutzt, der aktuell nur wenige 100 Meter entfernt entsteht. Sie sind somit wichtiger Bestandteil des Logistikkonzeptes. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe derzeit rund 100.000 m² zusätzliche Zentrallagerflächen zur Versorgung der deutschen XXXLutz- und Mömax-Filialen. Vermieter der Flächen in Halle ist ein ortsansässiges Industrieunternehmen, das die Immobilie ebenfalls zu Produktions- und Lagerzwecken nutzt.

