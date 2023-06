Xpublisher erweitert Mietfläche im Karl-Turm

Die Karl-Gruppe und die Xpublisher GmbH unterzeichneten kürzlich einen langfristigen Mietvertrag für eine Erweiterungsfläche im Karl-Turm. Der Softwareanbieter erweitert seine Mietfläche um rund 370 m². Nach erfolgreicher Übergabe der Mietfläche am 15.06.2023 wird das Unternehmen die neugeschaffenen Arbeitsplätze für ca. 20 Mitarbeiter beziehen. Damit vergrößert der Softwareentwickler seinen Standort in Deggendorf auf ca. 600 m².

.

„Mit der Erweiterung der Mietfläche im 4. Obergeschoss sind nun die Büroflächen im Karl-Turm vollständig vermietet. Ganz besonders stolz sind wir darauf, ein zukunftsorientiertes und in der digitalen Branche führendes Unternehmen für den Standort Deggendorf und die Region gewonnen zu haben", so André Karl, Geschäftsleitung der Karl-Gruppe.



Mit insgesamt 10 Stockwerken ist das Bürogebäude in der Edlmairstraße 1 auf dem neuesten Stand der Technik. Mit parkähnlichem Außenbereich, zweigeschossiger Tiefgarage und doppelter Glasfassade sowie vollklimatisierten Büros bietet der Karl-Turm seinen anspruchsvollen Mietern repräsentative Räumlichkeiten. Die offene Arbeitsumgebung und das Ausstattungskonzept waren für die Xpublisher GmbH ausschlaggebend für die Erweiterung der bereits bestehenden Büroflächen.