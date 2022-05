Xior investiert 939 Mio. Euro in europäische Studentenwohnungen

Die belgische Xior Student Housing entert mit einer Megatransaktion den deutschen, dänischen sowie schwedischen Markt und baut ihren Bestand in Polen weiter aus. Das Unternehmen erwirbt von der britischen Basecamp Group ein 939 Mio. Euro schweres Portfolio aus insgesamt 5.341 Studentenwohnungen, von denen sich 1.108 Einheiten in Deutschland befinden.

.

Davon entfallen 263 bzw. 385 Wohnungen auf Bestandsobjekte in Potsdam und Leipzig. Zum Portfolio gehören darüber hinaus 460 Einheiten der Projektentwicklung BlueGate in Aachen, die Basecamp 2019 von Merkur Development gekauft hatte [wir berichteten]. Die restlichen 4.233 Studentenwohnungen verteilen sich auf Objekte in den polnischen Städten Lodz und Katowice, in den dänischen Städten Kopenhagen, Lyngby und Aarhus sowie das schwedische Malmö. Das gesamte Portfolio besteht aus elf Objekten, von denen acht bereits in Betrieb und drei noch in der Projektentwicklung sind. Sie stammen von den beiden Fonds European Student Housing Fund I (“ESHF I”) und European Student Housing Fund II (“ESHF II”) und werden von der Basecamp Group betrieben. Die Nettoanfangsrendite beläuft sich laut Xior auf 5,21 %. Die Vermietungsquote liegt bei 97 %.



Mit dieser jüngsten Megatransaktion baut Xior sein Portfolio auf 26.526 Einheiten, verteilt auf 42 Städte in acht Ländern, aus.