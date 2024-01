Xing-Mutter New Work zieht ins Überseehaus

Jetzt ist der Standort der neuen Unternehmenszentrale der New Work SE offiziell bekannt: Das Mutterunternehmen des Karrierenetzwerks Xing zieht Ende 2025 vom ehemaligen Unilever-Haus in der Hafencity auf kleinere Flächen in das frisch sanierte Überseehaus am Baumwall.

