Xiaomi neuer Mieter in den Stachus Passagen

IPH Handelsimmobilien hat im Auftrag des Eigentümers Einkaufszentrum Stachus München GmbH für die Münchner Stachus Passagen einen Authorized-Store des weltweit führenden Smartphone-Hersteller Xiaomi als langfristigen Mieter gewonnen. Bei den rund 80 m² Mietfläche, die ab Juni 2022 bezogen werden, handelt es sich um den ersten Einzelhandelsstandort des Unternehmens in München. Damit sind die Stachus Passagen nahezu vollvermietet.

.

„Eine für den jeweiligen Standort passende Mischung aus Nutzungsarten und Marken ist für uns entscheidend. Xiaomi als internationale Top-Elektronik-Marke passt ideal zum Hochfrequenzstandort am Stachus und stärkt diesen weiter. Darüber hinaus entstehen positive Kopplungseffekte für die anderen Mieter“, erklärt Lars Jähnichen, Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien.



Die Stachus-Passagen liegen am gleichnamigen Knotenpunkt in der Münchner Innenstadt und verbinden als Europas größtes unterirdisches Shopping Center die Münchner Fußgängerzone mit dem Hauptbahnhof samt S-Bahn-, Tram- und U-Bahnnetz. Dadurch beträgt die tägliche Frequenz auf den rund 10.000 m² Verkaufsfläche bis zu 300.000 Personen. Insgesamt 58 Einzelhändler sorgen für eine breit gestreute Nutzungsstruktur in der 1972 eröffneten und 2010 komplett revitalisierten Immobilie. Wichtige Mieter sind neben dem Nahversorger Edeka etwa die Café-Kette Starbucks, der Pralinier Lindt, der Schuhhändler Görtz 17 sowie zahlreiche gastronomische Einrichtungen.