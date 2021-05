Xiaomi eröffnet Store in der Hohe Straße in Köln

Xiaomi eröffnet Anfang August 2021 einen MI Store in der Hohe Straße 85-87 / Ecke Brückenstraße in Köln. Die zuvor von Hallhuber genutzten Flächen werden aktuell umgebaut. Bei den rund 250 m² Einzelhandelsfläche handelt es sich nach einem Geschäft in Düsseldorf um den zweiten Standort des Unternehmens in Deutschland. CBRE war bei der Vermietung sowohl für den Mieter als auch den Vermieter vermittelnd und beratend tätig. Eigentümer des Geschäftshauses ist ein Family Office.

Die Hohe Straße ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt. Sie befindet sich in zentraler Lage als Verbindungsachse zwischen Kölner Dom und Schildergasse. Auf ihren 680 Metern bietet sie neben einer exzellenten Anbindung mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten sowie verschiedenste gastronomische Angebote. Regelmäßig gehört die Hohe Straße zu den am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland.