Luwin Real Estate vermietet rd. 310 m² Einzelhandelsfläche an Xerjoff. Das italienische Luxus-Parfum-Label wird die Mietflächen im Erd- und 1. Obergeschoss im ONE Goetheplaza am Goetheplatz 9-11 hochwertig ausbauen und voraussichtlich bereits Mitte des 4. Quartals eröffnen.

Fotos: Luwin Real Estate



