Die Xeneta Marketing GmbH hat langfristig eine Bürofläche von ca. 1.003 m² im Handelsreich am Hopfenmarkt 33 in Hamburg-Altstadt angemietet und verdreifacht damit ihre bisherige Bürofläche am Standort in der Hansestadt. Der Einzug ist bereits für das 3. Quartal 2023 geplant. Workin’up war bei der Anmietung im Handelsreich für den Mieter beratend und vermittelnd tätig, der Vermieter wurde von Savills beraten.

.