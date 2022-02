Xella verlängert Mietvertrag über rund 8.000 m² in Duisburg

Die Xella International GmbH, die im Bereich der Gebäudeplanung nachhaltige und innovative Bau- und Dämmstoffe sowie Dienstleistungen rund um die Gebäudehülle anbietet, hat ihren Mietvertrag über rund 8.000 m² Bürofläche in der Düsseldorfer Landstraße 395 in Duisburg langfristig verlängert. Colliers hat den Mieter im Rahmen der Prolongation exklusiv beraten. Der Eigentümer der Immobilie, die ETC Property Investments SA, wurde exklusiv von Anteon beraten. Zum Januar vergangenen Jahres übernahm Savills das Property Management der Xella Zentrale [wir berichteten].

