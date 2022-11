Der Leuchtenhersteller XAL GmbH zieht in die Erdgeschossfläche des Gebäudes Maybachstraße 10 in Stuttgart. Rund 240 m² umfasst der Showroom. Die Fläche wurde langfristig angemietet und Immoraum Real Estate Advisors war mit der Vermittlung beauftragt. Das Gebäude wurde erst kürzlich von Instone Real Estate an die Bayerische Versorgungskammer verkauft [wir berichteten].

.