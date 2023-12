x.project erweitert sein Leistungsangebot

Photovoltaik-Anlagen gehören ab jetzt zum Geschäftsfeld der x.project AG. Das Unternehmen bietet technische sowie rechtliche Beratung und bei Bedarf die Realisierung solcher Anlagen an. Für diese Leistungen setzt es unter anderem auf seine Kooperation mit King & Spalding.

.

x.project ist bereits seit über 20 Jahren auf vielen Gebieten der Immobilientechnik und der damit verbundenen IT aktiv. Dafür werden Immobiliendienstleistungen für Bestandshalter wie Immobilienfonds oder auch private und institutionelle Investoren standardisiert, digitalisiert und optimiert. Im Rahmen dieser Aktivitäten ist insbesondere auch die energetische Versorgung in den Gebäuden ein Thema.



„Angesichts der aktuellen Herausforderungen im energetischen Sektor und der extrem hohen Stromkosten, hat das Thema PV-Anlagen auf Gewerbeimmobilien zur Eigenstromversorgung nicht zuletzt auf Grund der veränderten Regulatorik an Bedeutung gewonnen. Viele Unternehmen stellen konkrete Überlegungen zur Einbindung lokal erzeugter regenerativer Energien an. Der Unterstützungsaufwand ist bei uns so stark angestiegen, dass wir diese Leistungen in einem eigenständigen Geschäftsfeld etablieren. Hier erfolgt die Beratung, Planung und auf Wunsch auch die Realisierung von PV-Anlagen“, erklärt Holger Weber, Gründer und Vorstand der x.project AG.



„Die Komplexität der Beratung von der Konzeption zur Realisierung bedarf weitgreifender Überlegungen. Diese werden, insbesondere im rechtlichen und steuerlichen Umfeld der Sondervermögen, durch unseren Partner King & Spalding umgesetzt", fährt er fort.



Die seit 2022 existierende Kooperation mit King & Spalding hat zur Entwicklung des neuen Geschäftsfeldes beigetragen. Beide Unternehmen bestätigen in einem assetbasierten Testat die nachhaltigen Eigenschaften auf Grundlage der EU-Taxonomie. Diese Konformitätserklärung trägt wesentlich dazu bei, dass Artikel 8- und Artikel 9-Produkte auf Fondsebene transparent und nachvollziehbar gestaltet werden.

Zur Erweiterung der Leistungen im Bereich der nachhaltigen Beratungen, werden fortwährende Kooperationen geschlossen. Bereits in 2023 vereinbart, werden für 2024 weitere Innovationen im Bereich ´green-lease´ und ´Reporting´ folgen.



x.project AG hat die cloudbasierte Plattform DOREE+ für technische Dienstleistungen rund um Immobilien bereits für den Informationsaustausch zwischen den Marktakteuren etabliert. Der Name steht für Digital Optimization for Real Estate Experts. Kern der Plattform ist der Datenraum VDR+, der erstmals die permanente Datenhaltung von Immobilien-Assets sinnvoll ermöglicht, was im Licht von ESG immer wichtiger wird. Neu sind unter anderem funktionale Verknüpfungen sowie teil- und vollautomatische Arbeitsprozesse rund um alle Aspekte der Immobilientechnik.