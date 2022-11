X.Project engagiert Linda Rebholz als Junior Technical Consultant

Linda Rebholz

© X.Project AG

Mit Linda Rebholz als Junior Technical Consultant verstärkt die X.Project AG die Geschäftsbereiche Technische Due Diligence (TDD) und Monitoring.

.

Linda Rebholz verfügt über einen Master of Engineering „Zukunftssicher Bauen“ der Frankfurt University of Applied Sciences sowie einen Bachelor of Engineering Architektur der Hochschule Mainz. Ihre Master-Arbeit hat sich mit dem Thema „Soziale und baukulturelle Aspekte der technischen und energetischen Gestaltung nachhaltiger städtischer Quartiersentwicklung“ beschäftigt. Bereits während ihres Studiums war sie als Werkstudentin bei namhaften Architekturbüros tätig. Dazu zählen BGF+ in Wiesbaden und die Rebholz Immobiliengruppe in Bad Dürrheim.



Während ihrem Master hat Linda Rebholz zusätzlich als Tutorin mit dem Schwerpunkt Energiedesign und Simulation an der Frankfurt University of Applied Science gearbeitet. Noch während ihres Master-Studienganges war sie Gewinnerin eines Preises der Nassauischen Heimstätte bei einem Wettbewerb über Smart Micro Housing. Weiter ist sie zertifizierte Energieberaterin (Wohngebäude) und mit einer Ausbildung zum DGNB Registered Professional Expertin im Wachstumsmarkt nachhaltiges Bauen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Linda Rebholz gewinnen konnten. Als Preisträgerin bei einem Studierendenwettbewerb für umweltbewusstes Bauen zeigt sie uns ihr besonderes Engagement für ihre Arbeit“, erklärt Holger Weber, Vorstand der X.Project AG.



„Mit Linda Rebholz haben wir eine erstklassig ausgebildete Spezialistin für X.Project gewinnen können. Ihre neuen und innovativen Ansätze werden unsere Teams stärken und wir werden von ihrer wissenschaftlichen Ausbildung in Kombination mit ihrer Praxiserfahrung sehr profitieren“, unterstreicht Henry Fritzsche, im Vorstand der X.Project als COO unter anderem für alle Fragen rund um den Immobilienlebenszyklus, die Gebäudetechnik und das technische Gebäudemanagement verantwortlich.