X²O neuer Mieter im FMZ Heifeskamp

Das Fachmarktzentrum Heifeskamp in Mülheim an der Ruhr hat mit dem Bad- und Sanitärausstatter X²O Bad einen neuen Mieter gefunden. Damit hat der Eigentümer der Retail-Immobilie, die Redos Gruppe, einen Nachmieter für die ehemaligen Adler-Flächen am Heifeskamp 6 gefunden. Diese umfassen insgesamt rund 2.250 m². Mit der für Herbst 2022 geplanten Filialeröffnung beginnt das Unternehmen den Markteintritt in Deutschland.

.

Das FMZ Heifeskamp verfügt über insgesamt rund 20.500 m² BGF und wurde Ende 2008 eröffnet. Den Kunden stehen für ihren Einkauf ca. 540 Pkw-Stellplätze zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Weitere Mieter der Handelsimmobilie im Heifeskamp sind u.a. Kaufland, Das Futterhaus, Tedi und Takko. Die kreisfreie Großstadt Mülheim an der Ruhr liegt inmitten Nordrhein-Westfalens zwischen Duisburg im Westen und Essen im Osten. Das Retail-Objekt befindet sich im Norden der Stadt. Das FMZ ist über die A40 (Abfahrt MH-Dümpten) mit dem motorisierten Individualverkehr zu erreichen.