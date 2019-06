x+bricks holt sich Stefan Hohmann als Head of Investment

Stefan Hohmann

Stefan Hohmann wechselt von Cerberus zur x+bricks AG als Head of Investment. Seit dem 1. Juni 2019 leitet der 34-Jährige das Investmentgeschäft bei der auf lebensmittelgeankerte Immobilien ausgerichteten Immobilien AG. Stefan Hohmann arbeitet im Team von Thomas Dänzel, Chief Transaction Officer.

Hohmann kommt von der Cerberus Global Investments BV. Innerhalb der Cerberus Gruppe war er seit 2013 als Vice President im Real Estate Deal Team für Immobilientransaktionen europaweit mitverantwortlich. Zusätzlich baute er das Immobiliengeschäft in Brasilien auf. Unter seiner Mitarbeit wurden Immobilien- und Darlehenstransaktionen in Höhe von rund 7,8 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen. Zuvor arbeitete Hohmann als Senior Associate für PricewaterhouseCoopers AG WPG im Bereich Real Estate Advisory. Er besitzt langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Due Diligence und Transaction Management.



Stefan Hohmann studierte in den USA an der Thunderbird School of Global Management sowie Finance an der European Business School in Oestrich-Winkel. Er besitzt zudem eine Zertifizierung zum Chartered Financial Analyst (CFA).