X+Bricks erweitert Portfolio auf insgesamt 52 Objekte

X-Bricks hat 13 Lidl- und drei Edeka-Märkte von der Generali Gruppe erworben. Damit ergänzt das Unternehmen sein Portfolio um die Objekte 37 bis 52. Die insgesamt 16 Lebensmittelmärkte mit einer Gesamtmietfläche von rund 20.000 m² sind deutschlandweit verteilt, befinden sich aber größtenteils in Westdeutschland. Die zu erwartenden Mieteinnahmen betragen rund 2,5 Mio. Euro im Jahr. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Das Portfolio passt perfekt in unsere auf Lebensmittelmärkte fokussierte Anlagestrategie. Die Objekte befinden sich an guten Standorten und übernehmen in der Nahversorgung innerhalb ihres Einzugsgebiets eine wichtige Rolle“, erklärt Tom Dänzel, Chief Transaction Officer von X+Bricks. „Insgesamt wächst unser Portfolio mit dem Ankauf auf 52 Objekte an. Alle Standorte werden von bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel betrieben.“ Die Standorte befinden sich in Bergtheim, Bonn, Deidesheim, Döbeln, Dortmund, Ehringshausen, Geestland, Herdorf, Krefeld, Lathen, Lich, Mittelangeln/Satrup, Mölln, Schöningen, Schweinfurt und Wolmirstedt.



CMS beriet die Käuferseite juristisch, Acht+, Büro für Immobilienberatung und Baumanagement, technisch. Die Verkäuferseite wurde von JenAcon beraten und juristisch von Mayer Brown unterstützt.