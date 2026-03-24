Debüt für Ramada Residences
Wyndham und Mogotel kündigen Doppelprojekt in Berlin an
Wyndham Hotels & Resorts und die Mogotel Hotel Group starten ein gemeinsames Doppelprojekt nahe des ehemaligen Flughafens Tegel in Berlin-Reinickendorf. Die Franchise-Vereinbarung für die beiden Neubauprojekte ist bereits unterzeichnet. Mit einem Ramada Encore und den ersten Ramada Residences in Deutschland entsteht ein Mixed-Use-Konzept aus Hotel und Serviced Apartments. Das Projekt markiert einen weiteren Ausbau der Markenpräsenz in der Hauptstadt.
Das Vorhaben umfasst ein Ramada Encore by Wyndham mit 208 Zimmern sowie ein Ramada Residences by Wyndham mit 160 Serviced Apartments und bringt das Branded-Residence-Konzept der Marke erstmals nach Deutschland. Beide Objekte entstehen auf benachbarten Grundstücken in der Rödernallee im Bezirk Reinickendorf und sollen 2028 eröffnen. Das Projekt kombiniert klassischen Hotelbetrieb mit einem Serviced-Apartment-Angebot unter einem gemeinsamen Betriebsdach und zielt damit auf ein breites Nachfragespektrum ab.
Das Ramada Encore by Wyndham Berlin wird im Midscale-Segment positioniert und richtet sich an Geschäfts- und Städtereisende. Die Ausstattung umfasst Lobby, Bar, Frühstücksrestaurant, Fitnessbereich sowie Meetingflächen für informelle Geschäftstreffen und kleinere Veranstaltungen. Das unmittelbar angrenzende Ramada Residences by Wyndham Berlin bietet 160 vollausgestattete Serviced Apartments für längere Aufenthalte. Gäste erhalten auf Wunsch Zugang zu sämtlichen Einrichtungen und Services des benachbarten Ramada Encore.
„Berlin verbindet Business mit Kultur und Kreativität und ist damit der ideale Ort, um die Marke Ramada Residences zusammen mit einem Ramada Encore in Deutschland einzuführen. Das flexible Betreibermodell spricht unterschiedliche Nachfragesegmente an und ermöglicht es uns, in nachfragestarken urbanen Lagen zu wachsen und unsere Präsenz in Deutschland auszubauen“, sagt Dimitris Manikis, President EMEA bei Wyndham Hotels & Resorts.
„Berlin bietet ideale Rahmenbedingungen für dieses Mixed-Use-Konzept, mit dem wir unsere Partnerschaft mit Wyndham in einem strategisch wichtigen Markt vertiefen. Mit der Kombination aus Ramada Encore und den ersten Ramada Residences in Deutschland realisieren wir ein Projekt, das unterschiedliche Nachfragesegmente adressiert, von Kurzzeitreisenden bis hin zu Langzeitgästen, die Wohnkomfort mit hotelnahen Services verbinden möchten“, sagt Ivan Dokicans, Co-CEO und Board Member der Mogotel Hotel Group.