Wyndham und Mogotel kündigen Doppelprojekt in Berlin an

Wyndham Hotels & Resorts und die Mogotel Hotel Group starten ein gemeinsames Doppelprojekt nahe des ehemaligen Flughafens Tegel in Berlin-Reinickendorf. Die Franchise-Vereinbarung für die beiden Neubauprojekte ist bereits unterzeichnet. Mit einem Ramada Encore und den ersten Ramada Residences in Deutschland entsteht ein Mixed-Use-Konzept aus Hotel und Serviced Apartments. Das Projekt markiert einen weiteren Ausbau der Markenpräsenz in der Hauptstadt.

.