Expansion in der DACH-Region
Wyndham sichert sich 25 Hotels in Deutschland und Österreich
Wyndham Hotels & Resorts und Gorgeous Smiling Hotels schließen einen Vertrag über 25 neue Häuser in Deutschland und Österreich ab. Die Kooperation umfasst 2.500 Zimmer an zentralen Standorten wie München, Stuttgart, Wien und Hannover, die auf den Zusammenschluss von GSH mit der Aspire Hotel Group folgt.
Mit zentralen Standorten in Stuttgart, München, Hannover und Wien ermöglichen die neuen Hotels Reisenden direkten Zugang zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten und kulturellen Highlights. Jedes der Hotels bietet eine individuelle, gut angebundene Basis, die sich sowohl für Geschäfts- und Städtereisende als auch für Besucher von Großveranstaltungen eignet.
„Die DACH-Region gehört zu den dynamischsten und strategisch wichtigsten Märkten Europas – mit starken Wirtschaftszentren, attraktiven Freizeitangeboten und hohem internationalem Reiseaufkommen. Die erweiterte Partnerschaft mit Gorgeous Smiling Hotels stärkt unsere Präsenz in Städten wie München, Wien und Stuttgart, wo die Nachfrage nach hochwertigen Unterkünften weiter wächst und erweitert zugleich unser Angebot an erstklassigen Gästeerlebnissen sowie langfristigem Mehrwert für Partner und Investoren“, sagte Dimitris Manikis, EMEA-Präsident von Wyndham Hotels & Resorts.
„Wir sind stolz, die Super 8-Marke als erste nach Deutschland gebracht zu haben – ein Meilenstein, der die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft mit Wyndham zeigt. Mit 25 weiteren Hotels im Portfolio vertiefen wir unsere Zusammenarbeit, verbinden lokale Expertise mit Wyndhams globaler Reichweite und schaffen nachhaltigen Mehrwert. Gemeinsam treiben wir unser Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz voran“, erklärten Andreas Erben und Heiko Grothe, CEOs von Gorgeous Smiling Hotels.