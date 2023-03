WWP bezieht neuen Standort auf der Stadtkrone Ost

Das Essener Maklerunternehmen Ruhr Real hat der WWP Weckerle Wilms Partner GmbH eine 490 m² große Bürofläche im Dortmunder Office-Hotspot Stadtkrone-Ost vermittelt. Bereits am 1. April 2023 werden die neuen Flächen bezogen. Grund für den Umzug war die Fusion mit der Steuerberatungssozietät Schiffmann und Kerwien GbR.

.

Mit den neuen Büros an der Stockholmer Allee 51-53 ist WWP nun Teil des beliebtesten Business-Standorts in Dortmund: Auf der Stadtkrone Ost direkt an der Bundesstraße B1 bieten mehr als 150 Firmen IT- und wissensbasierte Dienstleistungen an – und das in bester Sichtbarkeit. „Wir freuen uns sehr, Teil des dynamischen und inspirierenden Umfelds auf der Stadtkrone Ost zu sein“, so Reinhold Hegemann von WWP. „Es ist der perfekte Standort, um nach unserer Fusion gemeinsam in die Zukunft zu blicken.“



„Mit dem Objekt an der Stockholmer Allee konnten wir WWP eine Fläche vermitteln, die allen Anforderungen an modernes Arbeiten entsprach“, so Marco Apitzsch, Prokurist bei RUHR REAL. „Im Zentrum stand hierbei, dass durch die bestehenden Grundrisseigenschaften ein großer Umbau vermieden werden konnte. Auch die zukunftsorientiere Ausstattungsqualität durch beispielsweise eine energieeffiziente Gebäudetemperierung machte die Fläche für die WWP attraktiv."



Die Flächen befinden sich im Eigentum des lokalen Sachwerte-Spezialisten Dr. Peters GmbH & Co. KG.