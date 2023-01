WWB verkauft Büro- und Einzelhandelsgebäude in Bremen

Das im Frühjahr 2022 fertiggestellte und mit DGNB-Gold zertifizierte Büro- und Einzelhandelsgebäude im Wohn- und Büropark in Bremen-Oberneuland [wir berichteten] hat einen neuen Eigentümer. Der Projektentwickler und Bauträger WWB Weser-Wohnbau Gruppe verkaufte im Dezember 2022 die an Goldbeck und Netto vermietete Immobilie an die VK Immobilien Gruppe mit Sitz in Dortmund. Über den Kaufpreis vereinbarten die beiden Parteien Stillschweigen.

.

Die Immobilie am Kreisel Louis-Leitz-Straße/Kaspar-Faber-Straße beherbergt im Erdgeschoss einen rund 800 m² großen Netto-Markt nebst eines rund 150 m² großen Bäckerei-Cafés. Die drei Büro-Etagen mit rund 2.350 m² Fläche werden exklusiv durch die Goldbeck Nord GmbH - Niederlassung Bremen angemietet. Das Unternehmen war ebenfalls als Generalübernehmerin für das Bauprojekt verantwortlich.



Die WWB Weser-Wohnbau Gruppe mit Sitz in Bremen erhielt 2019 im Rahmen einer städtischen Ausschreibung den Zuschlag für ihr Konzept einer gemischt genutzten Immobilie aus Nahversorgung und Büros. Das konzipierte viergeschossige Gebäude fügt sich elegant in die Umgebung ein und trägt mit seiner modernen Architektur nebst seiner Mieterstruktur zu einer adressbildenden Quartiersmitte im Zentrum des Wohn- und Büroparks Oberneuland bei.



Die Bremer Goldbeck Niederlassung fühle sich in ihren neuen Büros sehr wohl, so das Statement des Niederlassungsleiters Jörg Wenzel. Nicht zuletzt deshalb, weil man seine eigenen Räumlichkeiten als Generalübernehmerin und Mieterin in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der WWB geplant und realisiert habe. „Ein tolles Gebäude mit zufriedenen Mietern. Ziel erreicht“, so der geschäftsführende Gesellschafter der WWB Weser-Wohnbau Gruppe Dr. Matthias Zimmermann.



Begleitet wurde die Transaktion auf Seiten der Käufer von der Kanzlei Osborne Clarke und auf Verkäuferseite von der Kanzlei Walch Rittberg Nagel.