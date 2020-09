WWB veräußert Job Center Bremerhaven an österreichischen Investor

Der Bremer Projektentwickler und Bauträger WWB Weser-Wohnbau Gruppe hat das derzeit noch im Bau befindliche neue Job Center Bremerhaven im Rahmen eines Forward-Deals an den österreichischen Immobilieninvestor LLB Immo KAG veräußert. Ende 2021 wird die Immobilie mit einer Nutzfläche von mehr als 7.000 m² der neue Standort der Agentur für Arbeit in der Seestadt.

.