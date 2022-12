WvM übergibt Schlüssel an Vivawest

Seit Ende 2019 entsteht im Stadtteil Buchheim in drei Bauabschnitten eines der größten Wohnquartiere

Kölns. Gut drei Jahre nach Baubeginn hat Vivawest insgesamt 101 Wohnungen von WvM Immobilien + Projektentwicklung schlüsselfertig übernommen. Die ersten Mieter werden Anfang 2023 in ihr hochwertig ausgestattetes Quartier einziehen.

