WvM Berlin kündigt neues Wohnprojekt in Neukölln an

Der Bauträger WvM Berlin Immobilien + Projektentwicklung GmbH hat ein neues Wohnprojekt mit Gewerbeflächen und einer Kindertagesstätte auf dem 2.261 m² großen Grundstück in der Bürgerstraße 53 in Berlin-Neukölln angekündigt. Der Bauantrag ist bereits eingereicht.

