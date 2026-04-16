Wvm Berlin feiert Richtfest für Zwieseler Hof in Karlshorst

In Berlin-Karlshorst nimmt mit dem Zwieseler Hof ein groß angelegtes Wohnprojekt der Wvm Gruppe Berlin sichtbar Gestalt an. Am gestrigen Nachmittag hisste das Wohnungsbauunternehmen den Richtkranz über das Wohnprojekt Zwieseler Hof. Auf dem ehemaligen Gewerbeareal entstehen 321 Wohnungen, darunter Eigentums- und Mietwohnungen sowie ein signifikanter Anteil geförderter Einheiten.

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