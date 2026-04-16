321 Einheiten auf ehemaligen Gewerbearea
Wvm Berlin feiert Richtfest für Zwieseler Hof in Karlshorst
In Berlin-Karlshorst nimmt mit dem Zwieseler Hof ein groß angelegtes Wohnprojekt der Wvm Gruppe Berlin sichtbar Gestalt an. Am gestrigen Nachmittag hisste das Wohnungsbauunternehmen den Richtkranz über das Wohnprojekt Zwieseler Hof. Auf dem ehemaligen Gewerbeareal entstehen 321 Wohnungen, darunter Eigentums- und Mietwohnungen sowie ein signifikanter Anteil geförderter Einheiten.
„Mit dem Zwieseler Hof gibt es ein neues gemischtes Quartier“, sagt Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, und hob insbesondere die 108 mietpreisgebundenen Wohnungen hervor, die in der Zwieseler Straße entstehen. Er dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz.
„Lichtenberg ist seit mehreren Jahren führend beim Neubau von Wohnungen. Der Bezirk, seine Bevölkerung, die zugehörige Infrastruktur und Lebensqualität wachsen kontinuierlich. Das ist keineswegs selbstverständlich und unterstreicht einmal mehr die gute Zusammenarbeit, die sowohl vom Bezirk, seiner Verwaltung als auch von den in Lichtenberg tätigen Projektentwicklern geleistet wird“, ergänzt Martin Schaefer, Bürgermeister von Berlin-Lichtenberg.
„Der Zwieseler Hof wird nach dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung realisiert. Das erforderte auch umfangreiche Abstimmungsprozesse mit dem Bezirk“, berichtet David Fischer, Geschäftsführer der Wvm Gruppe Berlin. „Im Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit verwandelt sich ein ehemaliges Gewerbegebiet in ein attraktives und nachhaltiges Quartier, das als Standard Energieeffizienzhaus (EH) 55 EE mit Wohnungsgrößen zwischen 30 und 119 Quadratmetern, einem grünen Innenhof, 30 Prozent gefördertem Mietwohnraum, zwei Spielplätzen, 800 Fahrradstellplätzen und 120 Pkw-Stellplätzen in einer Tiefgarage errichtet wird. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für ihren Beitrag zu diesem außerordentlich schönen und wichtigen Projekt bedanken.“
„Die abwechselnd vier- und fünfgeschossigen Häuser folgen einer einheitlichen Fassadengestaltung, bilden aber unterschiedliche Adressen mit durchgestalteten Hauseingängen“, beschreibt Tobias Nöfer, Architekt, die Planung. „Zwischen den fünfgeschossigen Bauten mit photovoltaikbestückten Walmdächern liegen über den viergeschossigen Häusern begrünte Dachgärten für die Regenrückhaltung. Der Hof, an dem sich die meisten Hauseingänge befinden, wird mit großen Bäumen bepflanzt.“
„In dem komplexen Genehmigungsverfahren haben wir eine umfassende Unterstützung von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Baustadträtin Camilla Schuler erfahren. Sie legten damit die Grundlage, dass hier und heute erfolgreich gebaut werden kann“, sagt Dr. Clemens Paschke, Geschäftsführer der Wvm Gruppe Berlin. Paschkes Dank galt allen Projektbeteiligten, namentlich dem Architekten Tobias Nöfer für die Gestaltung des Quartiers sowie der Firma Goldbeck, die als Generalunternehmer die Realisierung des Vorhabens in serieller Bauweise übernimmt, sowie den Bauarbeitern, die auch im Winter unter schwierigen Witterungsbedingungen an dem Projekt weitergearbeitet haben.