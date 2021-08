Wulf Oschwald neuer Geschäftsführer bei Plan Forward

Die Plan Forward GmbH freut sich über personelle Verstärkung: Wulf Oschwald wird als neuer Geschäftsführer an der Seite von Thomas Wadl die Geschicke des Tochterunternehmens der Stuttgarter Wolff Gruppe lenken.

.

„Es ist toll, dass ich nach zwölf Jahren unterschiedlichster Planungsaufgaben mein bisher erlerntes Wissen in dieses dynamische Unternehmen einbringen kann und aufgrund der Unternehmensstruktur auch die Bereiche vor der Projektplanung und über die Planung hinaus kennenlernen darf“, sagt der 38-Jährige.



Zuletzt war Oschwald für das Stuttgarter Architekturbüro Blocher Partners tätig, wo er seit 2011 arbeitete und 2019 zum Partner ernannt wurde.



Der gebürtige Schwabe ist studierter Architekt und begann seine berufliche Laufbahn als Projektarchitekt in den Niederlanden und in seinem Geburtsort Ulm. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen im Bereich Handels- und Verwaltungsbauten sowie mischgenutzte Quartiere. Oschwald ist Mitglied der Architektenkammer Baden-Württemberg und ausgebildeter DGNB-Consultant. Seit 2017 hat er außerdem einen Lehrauftrag für Baukonstruktion an der Hochschule für Technik in Stuttgart.