Wüstenrot Immobilien wächst erneut

Die Wüstenrot Immobilien GmbH (WI) hat im ersten Halbjahr 2021 den Immobilienumsatz um 20 Prozent auf 353 Millionen Euro (Vorjahr: 295 Millionen Euro) gesteigert und damit das Rekordniveau des Vorjahres übertroffen.

.

Obwohl Kundenkontakte vor Ort durch die Coronavirus-Pandemie erschwert wurden, konnte das Unternehmen deutlich wachsen: Die Nettocourtagen stiegen um 27 Prozent von 13,6 Millionen Euro auf 17,3 Millionen Euro. Hier zahlt sich auch die auf 221 Maklerinnen und Makler (Vorjahr: 195) gestiegene Vertriebskraft aus. Auch die Zusammenarbeit mit den Außendiensten von Wüstenrot und der Württembergischen sowie den Kooperationspartnerinnen und -partnern wurde intensiviert. Aktuell entfallen knapp 40 Prozent der vermittelten Objekt-Stückzahlen auf Tipps aus dem Außendienst. Die WI ihrerseits hat das Cross-Selling-Volumen um 68 Prozent von 67 Millionen Euro auf 113 Millionen Euro gesteigert. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Baufinanzierungen.



Neue Regelung zu Maklerprovision

Bei der WI liegen Käufer- und Verkäuferprovisionen seit 2021 im Sinne des neuen Gesetzes gleichauf. Dadurch sparen die Käuferinnen und Käufer 20 Prozent Maklergebühr gegenüber den Vorjahren.



Jochen Dörner, Sprecher der Geschäftsführung der WI: „Unsere Prognose über die Wirkung des neuen Maklerrechts hat sich voll bestätigt. Wir konnten trotz der Neuregelung leicht steigende Auftragszahlen von Seiten der Verkäufer verzeichnen. Beide Kaufparteien schätzen, dass gut ausgebildete Maklerinnen und Makler in der Nähe und mit professionellen und persönlichen Dienstleistungen als neutrale Mittler tätig sind. So wurden wir 2021 im Rahmen einer Kundenbefragung von Focus Money erneut mit dem Siegel „Höchste Kompetenz“ ausgezeichnet.“



Neues Produkt zur Immobilien-Wertentwicklung

Seit dem 1. Juli 2021 können Immobilienbesitzerinnen und -besitzer über das neue Produkt „ImmobilienDepot“ die Wertentwicklung ihrer Immobilie periodisch verfolgen. Nach erfolgreicher Registrierung über die WI-Homepage und Dateneingabe erhalten Kundinnen und Kunden pro Quartal einen kostenfreien ImmoWertReport (IWR), der in Zusammenarbeit mit der Firma Sprengnetter erstellt wird. Spätere Modernisierungen am Objekt können jederzeit aktualisiert werden und fließen in eine Neubewertung ein.