Wüstenrot Immobilien legt 2019 deutlich zu

2019 konnte die Wüstenrot Immobilien GmbH (WI) erneut einen Rekord bei den Vermittlungen verbuchen. Mit Wohnimmobilien im Wert von 570 Millionen Euro (2018: 474 Millionen Euro) wurde das Vorjahr um knapp 100 Millionen Euro übertroffen. Die Provisionserlöse legten auf 27,4 Millionen Euro (Vorjahr: 22,5 Millionen Euro) zu. Für das Jahr 2020 sieht die WI weiter positive Perspektiven, zumal hohe Qualität bei der Beratung durch einen Makler sehr gefragt bleibt. Die WI ist Teil des Geschäftsfelds Wohnen der W&W-Gruppe. Ihre rund 200 Makler sind deutschlandweit aktiv.

Den größten Zuwachs verbuchte das Kerngeschäft der WI, die Vermittlung von Wohnimmobilien, mit 2.039 erfolgreichen Transaktionen (2018: 1.898) zu Preisen von 570 Millionen Euro (Vorjahr: 474 Millionen Euro). Inklusive eines kleinen Beitrags aus dem Geschäft mit Immobilienverwertungen in Höhe von 5,6 Millionen Euro (Vorjahr: 7,7 Millionen Euro) betrug der Wert der Immobilienvermittlungen insgesamt knapp 576 Millionen Euro (2018: 482 Millionen Euro). Die Zahl der Vermietungen war mit 289 Wohnungen (Vorjahr: 302) leicht rückläufig. Mit 64 Prozent Steigerung zum Vorjahr und einer neuen Höchstmarke von 203 Millionen Euro (2018: 124 Millionen Euro) war die Vermittlung von Finanzprodukten so erfolgreich wie nie. Hauptsächlich betrifft dies Baufinanzierungen und Bausparverträge.



Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die WI weiteres Wachstum. Das geplante „Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser“, das sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren befindet, wird laut der WI den Wettbewerbsdruck in der Branche verstärken. Das Gesetz sieht vor, dass ein Makler, der für Käufer und Verkäufer tätig wird, die Provision nur zu gleichen Teilen von diesen verlangen darf. Damit muss ein Makler mit dem Verkäufer eine Provision verhandeln, auch wenn der Käufer diese aufbringen soll.