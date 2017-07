Wüstenrot baut und wird Vermieter

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) will rund 55 Millionen Euro in die Hand nehmen, um in der Darmstädter Lincoln-Siedlung 161 Wohnungen zu bauen. Die Tochter des Bausparkassen- und Versicherungskonzerns Wüstenrot & Württembergische wird mit dem Projekt auf dem 244.000 m² großen Konversions-Areal erstmals auch als Vermieter auftreten: 80 Einheiten des vorgesehenen Kontingents werden in eigenem Bestand gehalten, die übrigen sollen als Eigentumswohnungen am Markt platziert werden.

.

Die WHS hatte sich in einem Angebotsverfahren das Baufeld N2.2 der Siedlung, die final für 4.000 Menschen ausgelegt ist, gesichert und wird nun zeitnah einen entsprechenden Kaufvertrag mit der städtischen Bauverein-Tochter BVD New Living GmbH & Co. KG in trockene Tücher bringen. Ende 2018 soll der Startschuss für die Bauarbeiten fallen, Mitte 2020 alles bezugsfertig sein.



Den Architektenwettbewerb für das markierte Areal hatte das Büro Eisele Staniek + Architekten + Ingenieure für sich entschieden. Nach deren Entwürfen werden vier jeweils vierstöckige Gebäuderiegel mit Dachgärten realisiert. Die Fassaden sollen großzügig begrünt und auch im Innern des Komplexes „grüne Oasen“ angelegt werden. 36 der 80 Mietwohnungen werden von Stadt und Land subventioniert, um potentiellen Interessenten mit mittlerem Einkommen den Zugang zu ermöglichen.